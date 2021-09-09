Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия будут наращивать противодействие военным угрозам

Он также отметил, что страна ощутила на себе последствия афганского кризиса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет вместе с Россией наращивать противодействие военным угрозам. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

Белорусский лидер отметил, что страна ощутила на себе последствия афганского кризиса, находясь при этом "далеко от театра военных действий". Он также призвал обратить внимание на то, что творится с беженцами на границах республики и как себя ведет "прогрессивный" Запад. В связи с этим, по мнению Лукашенко, очень важно провести совместные военные учения "Запад-2021".

Здесь не надо кричать, что мы проводим эти учения. У нас есть армия, совместная группировка на западном направлении. Ее надо обучать военному ремеслу, мы ничего исключительного не делаем. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Видео: kremlin.ru