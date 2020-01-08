Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ России и Белоруссии

Их могут утвердить до конца 2021 года.

Президент России Владимир Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ с Белоруссией. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Глава государства уточнил, что эти программы нацелены на унификацию законодательства двух стран в различных областях экономики, а также на построение единых финансовых и энергетических рынков. Их планируют утвердить на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое пройдет в Минске.

Путин отметил, что заседание состоится до конца 2021 года. Более точная дата станет известна, когда он договорится с Лукашенко по графикам.

Ранее Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства России и Белоруссии.

Видео: kremlin.ru