Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства России и Белоруссии

Он также объявил о грядущих учениях "Запад-2021".

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства обеих стран. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером республики в Кремле.

Путин отметил, что в этом контексте совместные учения "Запад-2021", которые пройдут на территории России и Белоруссии, имеют большое значение. Глава государства также заявил, что они не направлены против кого-либо. По его словам, такие учения выглядят логичными в условиях, когда такие объединения, как НАТО, наращивают свое присутствие вблизи границ Союзного государства.

Ранее Путин назвал переговоры с Лукашенко насыщенными и продуктивными.

Видео: kremlin.ru