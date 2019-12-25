Это самый простой путь повернуть оппозицию в сторону президента и государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел стать донором крови для оппозиционеров. Об этом пишет БЕЛТА.

Глава государства изъявил желание поделиться с несогласными антителами к коронавирусу. О перенесённом COVID-19 он напомнил на церемонии вручения госнаград медикам. Он в шутку предложил министру здравоохранения страны Владимиру Каранику взять у него кровь, занести её в базу перенёсших коронавирус, чтобы потом при помощи переливания лечить заболевших.

Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он считает, что это самый простой путь повернуть оппозицию в сторону президента и государства. Он считает, что его политические оппоненты не откажутся от президентской крови, потому что после попадания в реанимацию больные не смотрят на то, чью кровь им переливают.

Ранее Путин поговорил с Лукашенко о 33-х задержанных россиянах.