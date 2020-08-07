Путин поговорил с Лукашенко о 33-х задержанных россиянах

Россия заинтересована в стабильной внутриполитической ситуации в республике.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Одной из тем стало задержание 33-х россиян. Об этом сообщает сайт Кремля.

Инициировал разговор Владимир Путин.

Главы государств надеются, что урегулировать данную ситуацию получится при взаимопонимании, которое характерно для сотрудничества двух стран.

Было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. цитата из сообщения БелТА

Президенты детально изучили каждый известный о ситуации факт. Это поможет установить причины случившегося, найти виновных и привлечь их к ответственности.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильной внутриполитической ситуации в республике и надеется, что выборы в стране пройдут спокойно. Также президент РФ отметил, что между двумя странами необходимо сохранить братские отношения.

Также лидеры обсудили пандемию коронавируса.

Ранее Лукашенко рассказал о своей неосуществимой мечте.

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