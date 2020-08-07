Глава Белоруссии выступил перед медиками, которые боролись с коронавирусом.

Александр Лукашенко рассказал о своей неосуществимой мечте. Об этом со ссылкой на выступление политика заявили местные журналисты из Telegram-канала "Пул первого". Политик выступил перед врачами республики. Он вручил специалистам государственные награды.

Знаете, у меня великая мечта, неосуществимая. Я хотел бы пригласить — не знаю, куда только, потому что вас сотни тысяч — всех наших работников здравоохранения и поблагодарить Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам Лукашенко, ранее он поручил вертикали власти встретиться с медиками, которые помогали бороться с распространением коронавируса в Белоруссии. Церемонию награждения врачей он назвал "кульминацией" борьбы против COVID-19. По словам политика, теперь медики могут вернуться к привычной жизни и не рисковать собой.

Пригожин рассказал об умении Лукашенко находить правильные решения.

Видео: Telegram/Пул Первого