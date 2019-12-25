Пригожин рассказал об умении Лукашенко находить правильные решения

Пригожин уверен, что Запад пытается манипулировать Лукашенко.

Петербургский бизнесмен и глава попечительского совета Медиагруппы "Патриот" Евгений Пригожин ответил на запрос ФАН об интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, где тот тепло отозвался о предпринимателе.

В свою очередь, петербургский бизнесмен ответил, что также хорошо и уважительно относится к белорусскому лидеру. Он подчеркнул, что сейчас на Лукашенко оказывается "колоссальное давление со всех сторон" в преддверии президентских выборов.

Пригожин уверен, что Запад пытается манипулировать Лукашенко. Но при этом бизнесмен заявил, что белорусское КГБ и сам Александр Григорьевич обязательно найдут решение проблемы. Также Пригожин отметил способность Лукашенко всегда принимать правильные решения.

Напомним, белорусский лидер дал развернутое интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал об хороших отношениях с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Также Александр Григорьевич заявил, что президент России Владимир Путин никогда не оказывал на него давление, при этом Лукашенко назвал российского лидера "старшим братом". Лукашенко отозвался о Путине как об "очень хорошем друге", с которым всегда можно рассчитывать на откровенность.

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Фото: president.gov.by