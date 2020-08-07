Он не верит в то, что 30 человек могли пересечь границу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сигнале Украины о "проникновении боевиков" с юга от спецслужб Украины. Глава республики рассказал, что усомнился в достоверности этой информации. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы сейчас ищем по всей Беларуси. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По его словам, он не верит в то, что 30 человек могли пересечь границу. Он считает, что их бы обнаружили белорусские спецслужбы, если они не уехали обратно в Украину или Россию.

Ранее СМИ писали, что задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины.

Видео: YT / В гостях у Гордона