Глава Белоруссии принял в Минске Александра Дрозденко.

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о том, что 15 октября он встретится на территории Киргизии с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующей информацией глава республики поделился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, который прибыл с рабочим визитом в Минск. Он добавил, что в понедельник, 25 сентября между Россией и Белоруссией состоялись телефонные переговоры. В рамках этого контакта стороны обсудили совместные проекта.

15 октября встречаемся в Кыргызстане... Алексасндр Лукашенко, президент Белоруссии

Запад уже начал "сливать" Зеленского, заявил Лукашенко.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого