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Лукашенко встретится с Путиным 15 октября в Киргизии
Сегодня, 11:30
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Лукашенко встретится с Путиным 15 октября в Киргизии

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Глава Белоруссии принял в Минске Александра Дрозденко.

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о том, что 15 октября он встретится на территории Киргизии с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующей информацией глава республики поделился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, который прибыл с рабочим визитом в Минск. Он добавил, что в понедельник, 25 сентября между Россией и Белоруссией состоялись телефонные переговоры. В рамках этого контакта стороны обсудили совместные проекта.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр дрозденко, александр лукашенко, белоруссия, киргизия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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