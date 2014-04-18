Лукашенко встретится с Путиным 15 октября в Киргизии

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о том, что 15 октября он встретится на территории Киргизии с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующей информацией глава республики поделился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, который прибыл с рабочим визитом в Минск. Он добавил, что в понедельник, 25 сентября между Россией и Белоруссией состоялись телефонные переговоры. В рамках этого контакта стороны обсудили совместные проекта.
15 октября встречаемся в Кыргызстане...
Алексасндр Лукашенко, президент Белоруссии
Запад уже начал "сливать" Зеленского, заявил Лукашенко.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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