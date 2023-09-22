Запад уже начал "сливать" Зеленского, заявил Лукашенко

В Белоруссии оценили напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом.

Американские руководители уже дали отмашку Польше "сливать" украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление глава Белоруссии сделал в ходе общения с членами местного правительства и общественными деятелями. Политик призвал коллег защитить свою республику, так как Минск до сих пор не знает, чего можно ожидать от властей Варшавы. Он назвал польских чиновников "бешеными".

Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого