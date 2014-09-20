Лукашенко сообщил, по какой причине лазурные автобусы горят в Петербурге

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым назвал причину возгорания лазурных автобусов Петербурга. Речью Лукашенко поделился телеграм-канал "Пул Первого".
По словам главы Белоруссии, это происходит из-за некачественного обслуживания транспорта.
Смотрю в СМИ – там что-то загорелось, там загорелось. Начали разбираться, задаю вопросы. А в других регионах России не горят. А почему в Питере? Да потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса, взяла на себя обслуживание.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь
Кроме того, Лукашенко отметил, что Белоруссия сможет поставлять в Северную столицу свои автобусы, однако для этого необходимо организовать ее правильное обслуживание.
Ранее на Piter.TV: на Пулковском шоссе вновь полыхал лазурный автобус.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Роман Фомин)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все