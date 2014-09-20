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Лукашенко сообщил, по какой причине лазурные автобусы горят в Петербурге
Сегодня, 19:11
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Лукашенко сообщил, по какой причине лазурные автобусы горят в Петербурге

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По словам главы Белоруссии, это происходит из-за некачественного обслуживания транспорта.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым назвал причину возгорания лазурных автобусов Петербурга. Речью Лукашенко поделился телеграм-канал "Пул Первого".

По словам главы Белоруссии, это происходит из-за некачественного обслуживания транспорта. 

Смотрю в СМИ – там что-то загорелось, там загорелось. Начали разбираться, задаю вопросы. А в других регионах России не горят. А почему в Питере? Да потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса, взяла на себя обслуживание.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь

Кроме того, Лукашенко отметил, что Белоруссия сможет поставлять в Северную столицу свои автобусы, однако для этого необходимо организовать ее правильное обслуживание.

Ранее на Piter.TV: на Пулковском шоссе вновь полыхал лазурный автобус.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Роман Фомин)

Теги: александр лукашенко, лазурные автобусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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