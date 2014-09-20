Лукашенко сообщил, по какой причине лазурные автобусы горят в Петербурге

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым назвал причину возгорания лазурных автобусов Петербурга. Речью Лукашенко поделился телеграм-канал "Пул Первого".

По словам главы Белоруссии, это происходит из-за некачественного обслуживания транспорта.

Смотрю в СМИ – там что-то загорелось, там загорелось. Начали разбираться, задаю вопросы. А в других регионах России не горят. А почему в Питере? Да потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса, взяла на себя обслуживание.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь