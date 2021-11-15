Глава Белоруссии посетил фестиваль "Купалье".

Возрожденные исконные белорусские традиции должны стать частью современной истории республики. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на местном празднике празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), организованном на территории Могилевской области. Иностранный политик отметил перед соотечественниками, что на протяжении 15 лет в этом регионе собираются люди для того, чтобы почувствовать связь времен. Он пояснил, что фестиваль успел превратиться из небольшого и уютного мероприятия в событие национального масштаба.

Главное, что мы сделали, - возродили традиции своих предков. Мы развиваем исконную национальную культуру. Согласитесь: мало знать и помнить эти традиции, они должны стать частью современной истории. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава страны считает, что "понимание философии родной культуры - это основа основ белорусской государственности".Александр Лукашенко добавил, что Александрию можно назвать центром возрождения старинных обрядовых и ремесленных традиций. По мнению политика, важно сохранить идентичность и продолжить тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Для этого важно понимать философию родной культуры.

Лукашенко призвал друзей с Украины и из РФ покупать землю в белорусских селах.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого