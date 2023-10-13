Лукашенко призвал друзей с Украины и из РФ покупать землю в белорусских селах

Глава Белоруссии призвал сохранить средние и малые деревни.

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал соотечественников, а также украинских и российских друзей покупать "за гроши, за копейки" небольшие участки земли в неперспективных деревнях республики для того, чтобы не дать им погибнуть. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на местном празднике празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), организованном на территории Могилевской области.

Мы строим более полутора тысяч агрогородков, уже определено, где они будут. У нас остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей. Прекрасные места, чудо места. Они не должны погибнуть. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Иностранный политик отметил, что, возможно, для покупателей речь пойдет о "маленькой даче" в 40 или 50 соток земли. По словам спикера мероприятия, около города или в его пределах в лучшем случае купить можно не более шести соток для размещения дачного участка. Александр Лукашенко призвал совершать покупки сейчас, так как "завтра будет поздно".

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого