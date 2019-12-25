Президент Белоруссии сообщил о попытках передела сферы влияния.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сравнил давление на Минск с многоуровневым террором. Такое заявление политик сделал в рамка выступления перед членами Конституционной комиссии в парламенте. Спикер напомнил, что в прошлом году республика столкнулась с таким террором, с которым не сталкивалась никогда ранее ни одна из стран мира.

На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Вы этому были свидетелями. Скажу больше: под шумок сильные мира сего ведут передел сфер влияния. И голоса средних и малых государств никого не интересуют. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства уточнил, что после начала пандемии современный мир столкнулся с новым вызовом. По мнению Лукашенко, распространение коронавируса не только убивает людей, но и деформирует сознание общества, а также "перекраивает систему мироустройства" и ломает связи в экономике и логистике.

Лукашенко: недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий.

Фото: Telegram/Пул Первого