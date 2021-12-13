Лукашенко: союз России и Белоруссии будет мощнее, чем Евросоюз

По словам Лукашенко, лидеры знают, что оставить в советском прошлом, а что применить в будущем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посчитал, что союз Москвы и Минска будет более мощным, продвинутым и продуманным, чем Евросоюз. Об этом он заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, фрагменты которого опубликовало агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия учтут все ошибки Евросоюза. Положительный опыт будет полезен для обеих сторон. Кроме того, оба государства раньше были в составе СССР и многое попробовали. По словам Лукашенко, лидеры знают, что оставить в советском прошлом, а что применить в будущем.

Также Белоруссия участвует в трех интеграционных объединениях: Союз Белоруссии и России, Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств. По оценке Лукашенко, интеграция на трех уровнях абсолютно разная, но совместная работа приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве.

Ранее мы сообщили, что в Кремле оценили заявление Лукашенко о возможной приостановке поставок газа.

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