Лукашенко: союз России и Белоруссии будет мощнее, чем Евросоюз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посчитал, что союз Москвы и Минска будет более мощным, продвинутым и продуманным, чем Евросоюз. Об этом он заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, фрагменты которого опубликовало агентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия учтут все ошибки Евросоюза. Положительный опыт будет полезен для обеих сторон. Кроме того, оба государства раньше были в составе СССР и многое попробовали. По словам Лукашенко, лидеры знают, что оставить в советском прошлом, а что применить в будущем.
Также Белоруссия участвует в трех интеграционных объединениях: Союз Белоруссии и России, Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств. По оценке Лукашенко, интеграция на трех уровнях абсолютно разная, но совместная работа приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве.
Ранее мы сообщили, что в Кремле оценили заявление Лукашенко о возможной приостановке поставок газа.
Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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