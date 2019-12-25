В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможной приостановке поставок газа

Власти рассчитывают, что никакие факторы не помешают России и дальше выполнять условия контрактов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности Минска прибегнуть к приостановке транзита газа. Представитель Кремля отметил, что Россия готова дальше выполнять свои обязательства по газовым контрактам.

В Кремле рассчитывают, что никакие факторы не помешают России и дальше выполнять условия контрактов. В свою очередь Лукашенко не исключает остановку транзита газа. По его словам, это произойдет в том случае, если Запад поставит Минск в чрезвычайное положение и у белорусских властей не останется выхода.

Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщили, что в Белом доме не ответили, как санкции против РФ могли бы повлиять на цену газа в Европе.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ