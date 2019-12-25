Глава экономического совета США переадресовал вопрос коллегам.

В Белом доме не ответили, как санкции против РФ могли бы повлиять на цену газа в Европе. Во время регулярного брифинга в Вашингтоне журналисты спросили руководителя Национального экономического совета американской администрации президента Джо Байдена о том, как по его мнению, предполагаемые дополнительные ограничения в сфере экономики скажутся на стоимости газа в регионе. Пресса подчеркнула, что санкции планируется использовать в отношении проекта "Северный поток-2". Брайан Диз переадресовал вопрос к Джен Псаки и помощнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану.

Вопрос о влиянии санкций на европейских коллег…Думаю, они говорили об этом и о связанной с этим динамике, включая то, что касается "Северного потока". Что касается потребителей в США, то природный газ - это сырье, которое не является предметом глобальной торговли. Брайан Диз, глава Национального экономического совета

В Белом доме уточнили, что цена на энергетический ресурс может измениться и на территории США. Диз заострил внимание общественности на том, что в Америке стоимость природного газа ранее снизилась.

Псаки: США намерены продолжить взаимодействие с РФ по вопросам о безопасности в Европе.

Фото и видео: Белый дом

