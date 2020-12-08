Повестку народного собрания окончательно сформируют после рождественских праздников.

Во вторник, 8 декабря, Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Об этом он заявил на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы.

Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать Александр Лукашенко.

Лукашенко отметил, что республике нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Также он подчеркнул, что окончательную повестку сформируют после новогодних каникул.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко заявил о намерении оспорить в суде санкции МОК.

Видео: Telegram/Пул Первого