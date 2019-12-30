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Белорусский лидер сменил военное руководство республики
Сегодня, 18:01
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himif

Белорусский лидер сменил военное руководство республики

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Изменения коснулись должности госсекретария Совета безопасности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на должность госсекретаря Совета безопасности генерала-лейтенанта Андрея Равкова. На данный момент Равков – министр обороны республики. Об этом сообщил ТАСС 20 января. 

Лукашенко отметил, что сейчас непростое время и военная организация не любит неопределенности. Должность госсекретаря была свободной, и белорусский лидер не стал тянуть с новым назначением. Президент республики подчеркнул, что во главе госсекретариата Совбеза должен быть опытный человек, поскольку орган помогает работать с армией и силовым блоком в целом.

Лукашенко заявил, что госсекретарь обладает большими полномочиями и достаточно самостоятелен. Ситуации способствует разбирающийся  в вопросах силового блока и глава Администрации Игорь Сергеенко, пришедший на должность из КГБ.

Ранее Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию.

Теги: александр лукашенко, белоруссия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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