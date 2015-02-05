Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным возвращение к вопросу о единой валюте России и Белоруссии. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
По словам Лукашенко, вопрос не в том, что оба президента тормозят этот процесс. Глава республики сослался на тот факт, что в последний раз, когда обсуждали данный вопрос, Центральный банк РФ и Национальный банк Белоруссии попросили отложить его на поздний срок.
Они заявили, что наши страны не готовы к этому. Мы, услышав это, отложили эту проблему в сторону, но это не значит, что мы к ней не вернемся.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия будут наращивать противодействие военным угрозам.
Видео: kremlin.ru
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