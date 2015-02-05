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Лукашенко считает возможным возвращение к вопросу о единой валюте России и Белоруссии

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Он также объяснил, почему отложили данный вопрос.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным возвращение к вопросу о единой валюте России и Белоруссии. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Лукашенко, вопрос не в том, что оба президента тормозят этот процесс. Глава республики сослался на тот факт, что в последний раз, когда обсуждали данный вопрос, Центральный банк РФ и Национальный банк Белоруссии попросили отложить его на поздний срок.

Они заявили, что наши страны не готовы к этому. Мы, услышав это, отложили эту проблему в сторону, но это не значит, что мы к ней не вернемся.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия будут наращивать противодействие военным угрозам.

Видео: kremlin.ru

Теги: александр лукашенко, владимир путин, единая валюта, президент белоруссии, президент россии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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