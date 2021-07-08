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Лукашенко рассказал, с чего может начаться война в Белоруссии

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В Минске рассказали о том, как противники хотят сломить республику.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, с чего может начаться война в республике. По мнению политика, в современных условиях боевые действия начнутся не с агрессии, которая придет извне, а с "разрушения умов". С соответствующей речью глава государства выступил  перед высшим офицерским составом. Он принял участие в торжественной церемонии чествования выпускников вузов оборонной направленности.

Теоретически мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Вы прекрасно понимаете, что война, скорее всего, не начнется с агрессии извне, она начнется изнутри, начнется разрушением умов наших людей.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко считает, что Запад стремится посеять в гражданах Белоруссии хаос, а  уже затем, если получится, ввести в страну войска. Президент заметил, что эта угроза рассматривается в сути концепции по национальной безопасности.

Лукашенко объявил о начале террористической атаки на Белоруссию.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: белоруссия, война
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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