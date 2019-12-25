Лукашенко объявил о начале террористической атаки на Белоруссию

Он уверен, что Запад пытается лишить республику суверенитета и навязать внешнее управление.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад ждет "неприемлемый ущерб", если он не прекратит вводить ограничительные меры против республики. Об этом он сказал в ходе церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

По его словам, союзники и члены Североатлантического Альянса в настоящее время усиливают свой наступательный потенциал, а также проводят военные учебные мероприятия вблизи государственной границы РБ.

В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он уверен, что внешние силы в настоящее время пытаются лишить республику суверенитета и навязать свое управление. По словам главы РБ, Запад постоянно стремится ослабить государства, которые встали у него на пути – на этот раз такой страной стала Белоруссия.

Ранее мы сообщали, что Минск проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну.

Фото: Telegram/Пул Первого