Белоруссия расследует уголовные дела против "живых палачей".

Минск проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну. Такое заявление сделал в рамках международной конференции глав европейских прокуратур белорусский представитель Андрей Швед. Генеральный прокурор республики уточнил, что власти проверяют причастность к массовому убийству мирных жителей во время Второй мировой войны почти 400 человек, которые проживают за пределами страны (в десятках стран).

Несмотря на очевидность совершенных деяний, осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления в Белоруссии, некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание. Андрей Швед, генпрокурор Белоруссии

Чиновник объяснил коллегам, что в материалах прокуратуры Белоруссии присутствуют данные о том, что на территории Великобритании, Австралии, Литвы, США и других странах находятся "живые палачи", которые доживают свой чек после совершенных преступлений против человечности. В апреле Швед заявлял о возбуждении уголовных дел по факту геноцида белорусов во время ВОВ. Минск планирует получить военных преступников для открытого суда.

Кабмин Украины согласовал новый список санкций в отношении граждан Белоруссии.

Видео: Генпрокуратура России