По словам белорусского лидера, она прошла по одному из спокойных вариантов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине. Его слова приводит "БелТА".

Глава республики отметил, что спецоперация по освобождению свои граждан прошла по одному из спокойных вариантов. Лукашенко уточнил, что было несколько сценариев, один из которых был "очень острым". Однако, по словам президента, удалось все выполнить без стрельбы.

Ранее мы сообщали, что белорусского психолога арестовали в России из-за оскорблений Лукашенко.

Фото: aa.com.tr