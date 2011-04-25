Белорусского психолога арестовали в России из-за оскорблений Лукашенко

Мужчина не знал, что находится в розыске.

Смольнинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу психолога из Белоруссии Андрея Русских. На Родине мужчину обвиняют в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Марию Беляеву.

Русских обвиняется в оскорблении президента Александра Лукашенко и разжигании социальной вражды. Он писал комментарии в социальных сетях. Мужчина находился в розыске, но не знал об этом. Дело в том, что с конца прошлого года он живет в России. Подсудимого задержали 28 мая на Московском вокзале в Петербурге. Он не признает свою вину.

Андрея Русских собираются выдать белорусским правоохранительным органам.

Согласно информации в соцсетях, мужчина работает идеологом, практиком, психологом-сексологом и тренером по тревожно-фобическим расстройствам.

Накануне Яне Пинчук не удалось оспорить экстрадицию в Беларусь.

Фото: ВКонтакте / Андрей Русских