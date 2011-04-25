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Белорусского психолога арестовали в России из-за оскорблений Лукашенко
Сегодня, 14:57
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Белорусского психолога арестовали в России из-за оскорблений Лукашенко

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Мужчина не знал, что находится в розыске.

Смольнинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу психолога из Белоруссии Андрея Русских. На Родине мужчину обвиняют в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Марию Беляеву.

Русских обвиняется в оскорблении президента Александра Лукашенко и разжигании социальной вражды. Он писал комментарии в социальных сетях. Мужчина находился в розыске, но не знал об этом. Дело в том, что с конца прошлого года он живет в России. Подсудимого задержали 28 мая на Московском вокзале в Петербурге. Он не признает свою вину.

Андрея Русских собираются выдать белорусским правоохранительным органам. 

Согласно информации в соцсетях, мужчина работает идеологом, практиком, психологом-сексологом и тренером по тревожно-фобическим расстройствам. 

Накануне Яне Пинчук не удалось оспорить экстрадицию в Беларусь. 

Фото: ВКонтакте / Андрей Русских

Теги: беларусь, задержание, оскорбление президента
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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