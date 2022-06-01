Яне Пинчук не удалось оспорить экстрадицию в Беларусь

Белорусская сторона пообещала, что девушку не будут пытать.

Санкт-Петербургский городской суд согласился с экстрадицией админа протестного Telegram-канала из Беларуси Яны Пинчук. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

29 марта 2022 года Генпрокуратура приняли решение выдать Пинчук правоохранительным органам соседнего государства для привлечение к уголовное ответственности. На Родине она обвиняется сразу по третьем статьям: разжигании социальной вражды и розни, призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования. Адвокат подсудимой просил признать решение незаконным и отменить его.

Пинчук считает, что в Беларуси ее ждет длительное заключение по надуманному обвинению. Девушка не доверяет гарантиям, которые дает вторая сторона. В соседнем государстве пообещали не подвергать девушку пыткам и наказаниям, а также обеспечить доступ российских дипломатических представителей. После отбытия наказания она сможет уехать из страны.

Обращаем ваше внимание, что Санкт-Петербургский городской суд не должен был и не рассматривал вопрос обоснованности предъявленного Пинчук в Республике Беларусь обвинения. Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Яне Пинчук и ее удвокату не удалось обжаловать решение Генпрокуратуры.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга