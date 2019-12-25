Политик заявил, что его хотели убить во время выборов.

Александр Лукашенко рассказал о покушении на него в 1994 году. Об этом белорусский политик заявил телеканалу ОНТ. Ролик доступен на YouTube-канале. По словам спикера, на его жизнь покушались во время выборов. Когда Лукашенко избрали на пост главы государства, ему принесли документы для проведения расследования. Спикер попросил оставить их в архиве КГБ, где они находятся до сих пор.

Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал....А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу … пришли "доброжелатели" и предложили вариант: "Мы расстреливаем твою машину и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает Александр Лукашенко, белорусский политик

Напомним, что ранее Лукашенко прокомментировал возможную передачу власти своим сыновьям. Он заявил, что не готовит своих детей себе в преемники.

Лукашенко оценил позицию Путина по текущей ситуации в Белоруссии.

Фото: Pixabay.com