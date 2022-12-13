Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ядерному оружию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным по ядерному оружию. Об этом он сообщил в послании к народу и парламенту.
Белорусский лидер отметил, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, на это решение повлияли нынешние обстоятельства и военно-политическая обстановка вокруг страны.
Я не пытаюсь кого-либо запугивать или шантажировать, в который раз об этом говорю, господь с ними, я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире.
Фото: Telegram / Пул Первого
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