Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ядерному оружию

Президент Белоруссии отметил, что на это решение повлияли нынешние обстоятельства и военно-политическая обстановка вокруг страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным по ядерному оружию. Об этом он сообщил в послании к народу и парламенту.

Белорусский лидер отметил, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, на это решение повлияли нынешние обстоятельства и военно-политическая обстановка вокруг страны.

Я не пытаюсь кого-либо запугивать или шантажировать, в который раз об этом говорю, господь с ними, я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире.

Фото: Telegram / Пул Первого