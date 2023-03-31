Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире. Об этом он рассказал в послании к народу и парламенту.
По его словам, сейчас в мире многие нацелены на устранение конкурентов. Он подчеркнул, что мир тратит триллионы долларов на убийство людей и разорение государств. Лукашенко отметил, что такого в истории еще не было.
Это глубочайший кризис, всеобъемлющий, многосторонний, во многом рукотворный – на уничтожение конкурентов.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко прокомментировал инициативу Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном.
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