По его словам, сейчас в мире многие нацелены на устранение конкурентов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире. Об этом он рассказал в послании к народу и парламенту.

По его словам, сейчас в мире многие нацелены на устранение конкурентов. Он подчеркнул, что мир тратит триллионы долларов на убийство людей и разорение государств. Лукашенко отметил, что такого в истории еще не было.

Это глубочайший кризис, всеобъемлющий, многосторонний, во многом рукотворный – на уничтожение конкурентов. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко прокомментировал инициативу Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном.

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