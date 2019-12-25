Лукашенко рассказал о лживых советах Запада для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о лживых советах Запада, которые давали белорусской стороне. Об этом он заявил в интервью RT.

По словам главы государства, Белоруссии много рассказывали с Запада, как строить жизнь. Он подчеркнул, что на сегодняшний день все это оказалось враньем. Лукашенко отметил, что советуется сейчас со специалистами на тему того, как строить страну и управлять ею.

Нам нужно серьёзно подумать над управлением страной, может, даже провести реформу управления государством, используя опыт старого. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также белорусский лидер напомнил, что Запад советовал бороться против шестой статьи Конституции, где была "руководящая и направляющая сила" общества. Речь шла о Коммунистической партии Белоруссии.

