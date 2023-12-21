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Лукашенко рассказал о кризисе в работе иностранных спецслужб

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По его словам, на это влияют нынешние конфликты и смена архитектуры безопасности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о кризисе в работе иностранных спецслужб. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю 30-летия со дня образования Службы безопасности президента.

По его словам, на это влияют нынешние конфликты и смена архитектуры безопасности. Лукашенко привел в качестве примера инцидент со стрельбой на предвыборном выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании.

Ранее Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, спецслужбы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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