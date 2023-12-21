Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о кризисе в работе иностранных спецслужб. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю 30-летия со дня образования Службы безопасности президента.
По его словам, на это влияют нынешние конфликты и смена архитектуры безопасности. Лукашенко привел в качестве примера инцидент со стрельбой на предвыборном выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании.
Ранее Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего.
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все