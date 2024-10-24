По его словам, БРИКС может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего. Об этом он заявил на заседании саммита организации в формате "БРИКС+/аутрич".

По словам Лукашенко, БРИКС может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада. Он подчеркнул, что Запад не может нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений. Также президент отметил, что за небольшой по историческим меркам период объединение стало центром притяжения.

Именно с ним все больше и больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что горячие головы на Западе услышали сигналы из России.

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