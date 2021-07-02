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Лукашенко: горячие головы на Западе услышали сигналы из России

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По словам президента Белоруссии, изменения российской ядерной доктрины охлаждает пыл западных лидеров.

Горячие головы на Западе услышали сигналы из России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам главы государства, изменения российской ядерной доктрины охлаждает пыл западных лидеров. Он подчеркнул, что пять лет назад вместе с Путиным подступал к этому вопросу.

Горячие головы давно уже эти сигналы услышали, еще до обновления. Обновить давно надо было эту доктрину.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что у Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: александр лукашенко, запад, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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