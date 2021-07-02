Лукашенко: горячие головы на Западе услышали сигналы из России

Горячие головы на Западе услышали сигналы из России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам главы государства, изменения российской ядерной доктрины охлаждает пыл западных лидеров. Он подчеркнул, что пять лет назад вместе с Путиным подступал к этому вопросу.
Горячие головы давно уже эти сигналы услышали, еще до обновления. Обновить давно надо было эту доктрину.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что у Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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