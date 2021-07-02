Лукашенко: горячие головы на Западе услышали сигналы из России

По словам президента Белоруссии, изменения российской ядерной доктрины охлаждает пыл западных лидеров.

Горячие головы на Западе услышали сигналы из России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам главы государства, изменения российской ядерной доктрины охлаждает пыл западных лидеров. Он подчеркнул, что пять лет назад вместе с Путиным подступал к этому вопросу.

Горячие головы давно уже эти сигналы услышали, еще до обновления. Обновить давно надо было эту доктрину. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что у Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН