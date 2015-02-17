Лукашенко: у Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию

По его словам, западные страны хотели удушить Москву и Минск в экономике и финансах.

Запад поставил план удушить РФ и Белоруссию, но у него не получилось. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

По его словам, западные страны хотели удушить Москву и Минск в экономике и финансах. Лукашенко подчеркнул, что Запад сам признал свою неудачу. Также глава республики отметил, что постсоветские страны после распада СССР сделали ставку на сохранение того, что было.

Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям и производим товары, они находят спрос в Российской Федерации. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах.

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