Лукашенко рассказал о "других мужьях" Тихановской

В Белоруссии охарактеризовали оппозиционерку.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о "других мужьях" Светланы Тихановской. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву политик раскрыл подробности о бывшей кандидатке на пост главы государства, которая на данный момент находится в Литве. По данным Минска, сейчас активистка "в шоколаде", поэтому не хочет возвращаться домой. Лукашенко заметил, что сейчас у нее уже "другие мужья".

Упаси Господь, она же не хочет возвращаться. И не хотела. А сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма. Ей не надо в Беларусь. Она в шоколаде сейчас. Зачем ей в Беларусь? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики подчеркнул, что вокруг Светланы Тихановской сейчас находятся представители ЦРУ. Лукашенко сказал, что женщина не является политиком.

Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

