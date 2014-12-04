Глава Белоруссии напомнил о важности для человека посещения малой родины.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал соотечественникам о том, как быстро восстановиться после напряжённой рабочей недели. По мнению иностранного политика, для этого нужно посетить малую родину и почерпнуть там силы. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на местном празднике празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), организованном на территории Могилевской области. Спикер признался, что июль - один из самых тяжелых месяцев в его работе, так как в этот период проходит большое количество массовых мероприятий, а также в активную фазу вступает уборочная кампания. Лукашенко добавил, что 2024 году к этим задачам прибавились и вопросы международной повестки. В частности, он упомянул о недавнем возвращении с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в казахстанском городе Астана.

Это действительно, не как будто, это - другой мир. Приходишь к своим истокам, здесь тебе лучше, проще. И буквально за сутки ты становишься здоровым, сильным, как и раньше в те времена, когда ты ходил по этой земле. Ты очень быстро восстанавливаешься. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики признался в том, что чувствует повышенную ответственность, когда приезжает в родные места. Он добавил, что такие чувства не исчезли и не притупились за те три десятка лет, что он управляет страной.

Лукашенко: традиции предков должны стать частью современной истории Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого