Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем

Глава республики возложил к его гробу букет из темно-бордовых роз.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко простился со скончавшимся главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Церемония прощания с министром иностранных дел состоялась в Центральном доме офицеров в Минске. Сообщается, что Лукашенко пришел туда пешком от здания своей администрации. Глава республики возложил к гробу Макея букет из темно-бордовых роз. Он также выразил соболезнования его родственникам.

Напомним, Владимир Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни. Он занимал пост главы МИД Белоруссии с августа 2012 года. Его похоронят на Восточном кладбище

Ранее Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество.

Видео: Telegram / Пул Первого