Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов республики. В ближайшие дни Комитет по госбезопасности подробно расскажет общественности об этом деле. Об этом чиновник рассказал журналистам "БелТА".. Глава Белоруссии считает, что схемы подобного масштаба в государстве еще не было.
Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом. Поставили туда своих
прокомментировал политик
Далее заводов по "бросовым" ценам реализовывали сахар из Белоруссии торговому дому. Тот в свою очередь увеличивал цену, продавали на рынке. Разницу взятками передавали директорам. В общей сложности из-за расследования задержаны 11 человек, среди них - четверо руководителей. В частности, глава Городейского предприятия пойман при вылете на отдых. Местным силовикам пришлось развернуть рейс из Минска в Мюнхен, чтобы добраться до бизнесмена. В результате самолет приземлился в Гродно.
Ранее Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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