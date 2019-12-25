Он раскрыл схему работы мошенников.

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов республики. В ближайшие дни Комитет по госбезопасности подробно расскажет общественности об этом деле. Об этом чиновник рассказал журналистам "БелТА".. Глава Белоруссии считает, что схемы подобного масштаба в государстве еще не было.

Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом. Поставили туда своих прокомментировал политик

Далее заводов по "бросовым" ценам реализовывали сахар из Белоруссии торговому дому. Тот в свою очередь увеличивал цену, продавали на рынке. Разницу взятками передавали директорам. В общей сложности из-за расследования задержаны 11 человек, среди них - четверо руководителей. В частности, глава Городейского предприятия пойман при вылете на отдых. Местным силовикам пришлось развернуть рейс из Минска в Мюнхен, чтобы добраться до бизнесмена. В результате самолет приземлился в Гродно.

Ранее Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией.

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