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Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
Сегодня, 14:30
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matveyvn

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

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Он также назвал себя "пограничником".

Александр Лукашенко прокомментировал задержание члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. По его словам, она пыталась бежать на Украину к своей сестре. Факт её задержания Лукашенко назвал правильным.

Об этом рассказал корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, бравший у него интервью.

И он, "как пограничник", считает, что её задержали правильно.

Евгений Рожков, журналист

Ранее Лукашенко заявил, что, возможно, он немного "пересидел" на своем посту.

Теги: лукашенко, мария колесникова, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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