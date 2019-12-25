Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Он также назвал себя "пограничником".

Александр Лукашенко прокомментировал задержание члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. По его словам, она пыталась бежать на Украину к своей сестре. Факт её задержания Лукашенко назвал правильным.

Об этом рассказал корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, бравший у него интервью.

И он, "как пограничник", считает, что её задержали правильно. Евгений Рожков, журналист

Ранее Лукашенко заявил, что, возможно, он немного "пересидел" на своем посту.