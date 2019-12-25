Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Александр Лукашенко прокомментировал задержание члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. По его словам, она пыталась бежать на Украину к своей сестре. Факт её задержания Лукашенко назвал правильным.
Об этом рассказал корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, бравший у него интервью.
И он, "как пограничник", считает, что её задержали правильно.
Евгений Рожков, журналист
Ранее Лукашенко заявил, что, возможно, он немного "пересидел" на своем посту.
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