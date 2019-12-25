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Лукашенко заявил, что, возможно, он немного "пересидел" на своем посту
Сегодня, 14:18
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matveyvn

Лукашенко заявил, что, возможно, он немного "пересидел" на своем посту

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Он заявил, что организаторам протестов "нужна не Беларусь, а Россия".

Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам заявил, что, возможно, он немного "пересидел" на своем посту.

Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника.

Александр Лукашенко

Однако он заявил, что только он "сможет сейчас защитить Беларусь".

Интервью Лукашенко давал во президентском дворце в Минске. Он заявил, что организаторам протестов "нужна не Беларусь, а Россия". При этом он считает, что если протест победит, то его сторонников "начнут резать".

Ранее мы писали, что ЕС в ситуации с Навальным верит медикам, а не словам Лукашенко.

Теги: белоруссия, лукашенко, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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