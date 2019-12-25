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ЕС в ситуации с Навальным верит медикам, а не словам Лукашенко
Сегодня, 13:27
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lesjasap

ЕС в ситуации с Навальным верит медикам, а не словам Лукашенко

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Петер Стано рассказал об отношении к размещенной Минском записи о фальсификации отравления Алексея Навального.

Евросоюз в ситуации с Алексеем Навальным верит немецким медикам, а не словам Александра Лукашенко о перехваченном разговоре между Варшавой и Берлином. Об этом журналистам ТАСС сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он прокомментировал заявление белорусского политика о фальсификации отравления российского оппозиционера.

Мы видели спекуляции Лукашенко и скорее поверим на слово медицинским специалистам, которые проводили анализы...Господин Лукашенко должен сосредоточиться на том, как взаимодействовать с белорусским народом и удовлетворять его демократические требования

Петер Стано, представитель внешнеполитической службы ЕС 

Стано призвал  Александра Лукашенко прекратить политические преследования в республике, а также сосредоточиться на решении возникшего кризиса. ЕС призывает Минск вступить в инклюзивный национальный диалог при полном соблюдении демократических и основных прав народа.

В ЕС не говорят о санкциях из-за Навального, пока виновные не установлены.

Теги: александр лукашенко, алексей навальный, евросоюз, петер стано
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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