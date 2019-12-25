ЕС в ситуации с Навальным верит медикам, а не словам Лукашенко

Петер Стано рассказал об отношении к размещенной Минском записи о фальсификации отравления Алексея Навального.

Евросоюз в ситуации с Алексеем Навальным верит немецким медикам, а не словам Александра Лукашенко о перехваченном разговоре между Варшавой и Берлином. Об этом журналистам ТАСС сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он прокомментировал заявление белорусского политика о фальсификации отравления российского оппозиционера.

Мы видели спекуляции Лукашенко и скорее поверим на слово медицинским специалистам, которые проводили анализы...Господин Лукашенко должен сосредоточиться на том, как взаимодействовать с белорусским народом и удовлетворять его демократические требования Петер Стано, представитель внешнеполитической службы ЕС

Стано призвал Александра Лукашенко прекратить политические преследования в республике, а также сосредоточиться на решении возникшего кризиса. ЕС призывает Минск вступить в инклюзивный национальный диалог при полном соблюдении демократических и основных прав народа.

В ЕС не говорят о санкциях из-за Навального, пока виновные не установлены.