Он напомнил, что назначил 2021 год годом народного единства.

Александр Лукашенко прокомментировал своё президентство. Он заявил, что вопрос о главе государства можно решить только на президентских выборах.

Заявление он сделал во время посещения завода "Горизонт" в Минске.

Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Александр Лукашенко

Он напомнил, что назначил 2021 год годом народного единства, чтобы объединить всех жителей Белоруссии, призвать их работать ради себя и детей.

Ранее в сети опубликовали запись обсуждения в белорусском КГБ убийства Павла Шеремета.

Видео: Telegram/Пул Первого