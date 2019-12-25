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Лукашенко прокомментировал антирекорд по COVID-19 в Белоруссии
Сегодня, 15:22
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lesjasap

Лукашенко прокомментировал антирекорд по COVID-19 в Белоруссии

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Политик посетил с рабочим визитом Витебскую область.

Александр Лукашенко прокомментировал антирекорд по COVID-19 в Белоруссии. Слова политика приводят журналисты информационного агентства Sputnik Беларусь. Политик сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Витебской области, что эпидемиологическая обстановка в стране остается сложной, но находится под контролем властей.

Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что прибыл в Витебск для того, чтобы узнать реальное положение дел с лечением пациентов. По словам Лукашенко, "коронавирус в стране начался" именно в Витебской области. Он добавил, что это дало региону значительный опыт в лечении зараженных.

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Фото: ТГ/Пул Первого

Теги: александр лукашенко, антирекорд, белоруссия, витебск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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