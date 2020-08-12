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Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу

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"Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу.  Об этом сообщает телегам-канал "Пул первого", который ведёт пресс-служба главы государства.

 Он считает, что основу протестующих против фальсификации на выборах президента республики составляют безработные и люди с криминальным прошлым.

Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он призвал всех безработных "по-хорошему" устроиться на работу, а также призвал "обуржуазившихся" граждан не выдавать липовые справки о трудоустройстве.

Ранее Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности и защиты конституционного строя.

Видео: TG / Пул Первого

Теги: белоруссия, лукашенко, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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