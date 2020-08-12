"Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу. Об этом сообщает телегам-канал "Пул первого", который ведёт пресс-служба главы государства.

Он считает, что основу протестующих против фальсификации на выборах президента республики составляют безработные и люди с криминальным прошлым.

Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он призвал всех безработных "по-хорошему" устроиться на работу, а также призвал "обуржуазившихся" граждан не выдавать липовые справки о трудоустройстве.

Ранее Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности и защиты конституционного строя.

Видео: TG / Пул Первого