Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу. Об этом сообщает телегам-канал "Пул первого", который ведёт пресс-служба главы государства.
Он считает, что основу протестующих против фальсификации на выборах президента республики составляют безработные и люди с криминальным прошлым.
Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Он призвал всех безработных "по-хорошему" устроиться на работу, а также призвал "обуржуазившихся" граждан не выдавать липовые справки о трудоустройстве.
Ранее Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности и защиты конституционного строя.
Видео: TG / Пул Первого
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