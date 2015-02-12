Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал производить импортозамещающее оборудование. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Минскую область.
Глава республики поставил задачу производства импортозамещающего оборудования для АПК с конкурентоспособными характеристиками. Он назвал необходимым создание автоматического пресса и робота для доения коров, которые по характеристикам должны быть не хуже импортных.
Мы должны свое делать. Это нам очень нужно.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко выразил опасения из-за агрессивного настроя Польши и стран Балтии.
Фото: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все