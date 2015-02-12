  1. Главная
Лукашенко призвал производить импортозамещающее оборудование
Сегодня, 11:30
Он поставил задачу производства импортозамещающего оборудования для АПК с конкурентоспособными характеристиками.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал производить импортозамещающее оборудование. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Минскую область.

Глава республики поставил задачу производства импортозамещающего оборудования для АПК с конкурентоспособными характеристиками. Он назвал необходимым создание автоматического пресса и робота для доения коров, которые по характеристикам должны быть не хуже импортных.

Мы должны свое делать. Это нам очень нужно.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко выразил опасения из-за агрессивного настроя Польши и стран Балтии.

Фото: Telegram / Пул Первого

