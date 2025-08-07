Лукашенко выразил опасения из-за агрессивного настроя Польши и стран Балтии

Глава Белоруссии созвал совещание на уровне КГБ.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что его настораживают агрессивно настроенные в отношении республики действия Польши и стран Балтии. Соответствующей информацией поделились местные журналисты из новостного агентства Белта со ссылкой на слова главы государства, сделанные на совещании по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности (КГБ) и возможного его совершенствования. В рамках встречи политик уточнил коллегам, что данная встреча связана не только с внутренними проблемами, но в большей степени с той военно-политическо обстановкой, которая фиксируется вблизи государственных границ.

Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи - Польша и страны Балтии. Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы. Поэтому мы, я прежде всего, уделяем самое пристальное внимание работе КГБ и вообще силового блока. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

