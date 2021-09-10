Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии

По словам главы государства, у Минска и Москвы тесное сотрудничество в военно-политической сфере.

Президент Белорусии Александр Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для страны. Об этом он заявил на встрече с белорусскими дипломатами в Минске.

По словам главы государства, у Минска и Москвы тесное сотрудничество в военно-политической сфере. Он подчеркнул, что если бы Россия в сложное время "не подставила плечо", то сложно было бы представить, какой была бы страна сегодня.

Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО. Поэтому для нас Россия - это гарант нашей безопасности. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в нынешнее мирное время.

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