Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии

Президент Белорусии Александр Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для страны. Об этом он заявил на встрече с белорусскими дипломатами в Минске.
По словам главы государства, у Минска и Москвы тесное сотрудничество в военно-политической сфере. Он подчеркнул, что если бы Россия в сложное время "не подставила плечо", то сложно было бы представить, какой была бы страна сегодня.
Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО. Поэтому для нас Россия - это гарант нашей безопасности.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в нынешнее мирное время.
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