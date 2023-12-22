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Самолёт Александра Лукашенко приземлился в Пулково
Сегодня, 14:59
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Самолёт Александра Лукашенко приземлился в Пулково

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Белорусский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Петербург. Его самолёт приземлился в аэропорту Пулково, сообщило агентство "БелТА".

Напомним, что Лукашенко примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Кроме того, в Петербурге состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства, в рамках которого пройдут двусторонние переговоры между лидерами РФ и Белоруссии.

Ранее мы сообщили о том, что Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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