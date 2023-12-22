Самолёт Александра Лукашенко приземлился в Пулково

Белорусский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Петербург. Его самолёт приземлился в аэропорту Пулково, сообщило агентство "БелТА".

Напомним, что Лукашенко примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Кроме того, в Петербурге состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства, в рамках которого пройдут двусторонние переговоры между лидерами РФ и Белоруссии.

Ранее мы сообщили о том, что Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов.

Фото: Telegram / Пул Первого