Президент России Владимир Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов. Об этом он заявил на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым.
По словам главы государства, за годы работы федерация подходила к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Он подчеркнул, что необходимо исходить из интересов трудящихся людей.
Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов.
Владимир Путин, президент России
Ранее Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным.
Видео: kremlin.ru
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