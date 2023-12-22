По словам главы государства, необходимо исходить из интересов трудящихся людей.

Президент России Владимир Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов. Об этом он заявил на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

По словам главы государства, за годы работы федерация подходила к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Он подчеркнул, что необходимо исходить из интересов трудящихся людей.

Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов. Владимир Путин, президент России

Ранее Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным.

Видео: kremlin.ru