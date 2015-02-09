Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным

Встреча глав государств состоится вечером 9 сентября.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию для встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным. Самолет белорусского лидера приземлился в Москве. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого".

Отмечается, что главы государств проведут переговоры вечером текущего дня.

Начался визит Лукашенко в Россию. Встреча с Путиным – вечером. из сообщения "Пула Первого"

Пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе встречи президенты обсудят дорожные карты по интеграции, которые были подготовлены правительствами двух стран. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудят ситуацию в Афганистане и другие актуальные вопросы.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, по итогам встречи главы государств дадут пресс-конференцию.

Ранее Песков заявил, что Москва не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, так как это является суверенным делом любого государства.

Фото: Telegram / Пул Первого