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Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным
Сегодня, 12:23
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Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным

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Встреча глав государств состоится вечером 9 сентября.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию для встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным. Самолет белорусского лидера приземлился в Москве. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого".

Отмечается, что главы государств проведут переговоры вечером текущего дня.

Начался визит Лукашенко в Россию. Встреча с Путиным – вечером.

из сообщения "Пула Первого"

Пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе встречи президенты обсудят дорожные карты по интеграции, которые были подготовлены правительствами двух стран. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудят ситуацию в Афганистане и другие актуальные вопросы. 

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, по итогам встречи главы государств дадут пресс-конференцию. 

Ранее Песков заявил, что Москва не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, так как это является суверенным делом любого государства.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, дорожные карты, переговоры путина и лукашенко
Категории: Новости России, Лента новостей,

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